Нарисовать 3 gif баннера

Нужно сделать 2 анимированных баннера в формате GIF для сайта 80cents.ru, т.е. под его тематику и его стиль!

форматы баннеров 100 на 100, 468x60 и кнопку 88 на 31, цена за три баннера 450 RUR, не больше и не меньше! Все баннеры должны быть анимарованные!