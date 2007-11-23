Нарисовать 3 gif баннера

$20
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки91 просмотр
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Нужно сделать 2 анимированных баннера в формате GIF для сайта 80cents.ru, т.е. под его тематику и его стиль!

форматы баннеров 100 на 100, 468x60 и кнопку 88 на 31, цена за три баннера 450 RUR, не больше и не меньше! Все баннеры должны быть анимарованные!

16 лет назад
erasimov2006
Денис 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
88 отзывов
Выбранный исполнитель
faG
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
очень понравилось работать, предоплата, своевременная оплата финального результата. + грамотная постановка задачи с возможностями дизайнеру саммому решать путь развития мысли
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