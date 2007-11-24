Задачи для профи на PSD и DLE-верстальшик

$1000
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка143 просмотра
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Есть несколько задач

1. Надо Из имеющего PSD файла наверстать на HTML , после

2. Надо сделать Абгрейд на сервере двух DLE сайтов .

3. Наверстать уже сделанный вами html шаблон на двух сайтах DLE .

4. Сделать разные Баннеры

16 лет назад
Stylius
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
hyper
Игорь 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$500
Оперативная команда! 2 спеца по DLE-верстке и psd -резке за сутки закончили все работу над дизайном сайтов и обнавили версию. Дизайнер изготовил 5 чудных баннера за час . Я в шоке от этой компании . Всем советую работать с ними.
Чудный заказчик! Приятно было удевить его скоростью работы :) . Всем советую . Заказчик супер . Все бы такие было бы легко всем Фрилансам
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