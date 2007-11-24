Рождественские подарки

$150
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок137 просмотров
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Срочно нужен дизайн для сайта рождественских подарков. Нужно вдохнуть в дизайн дух Рождества и подарков...

нужно на завтра.

16 лет назад
zer_owlet
Сергей 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$800
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сергей проявил себя, как достойный работодатель. Сроки были минимальными. Работа была выполнена в установленные заказчиком сроки. Но, в силу не зависящих от меня и Сергея, обстоятельств, разработка проекта была прервана. Надеюсь на плодотворное и долгое сотрудничество в будущем.
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