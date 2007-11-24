Рождественские подарки

Требуется разработать ОРИГИНАЛЬНОЕ графическое оформление игрового интерфейса для онлайн игры. Вопросы в ICQ 388519914
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно нужен дизайн для сайта рождественских подарков. Нужно вдохнуть в дизайн дух Рождества и подарков...
нужно на завтра.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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