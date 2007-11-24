Рождественские подарки

Сергей проявил себя, как достойный работодатель. Сроки были минимальными. Работа была выполнена в установленные заказчиком сроки. Но, в силу не зависящих от меня и Сергея, обстоятельств, разработка проекта была прервана. Надеюсь на плодотворное и долгое сотрудничество в будущем.