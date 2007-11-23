Кипр навсегда ! Изменения к проекту.

День добрый,

Изменения к проекту.

Нужно сделать шаблон для сайта на MODx.

http://www.cyprusforever.net

Тематика: стредиземноморская, право, бизнес, блог.

Ширина 75%, 3 колонки, Как видите на сайте сейчас довольно много рекламы, реклама внизу от спонсора проекта, остальная реклама от владельца сайта. Необходимо продумать как упорядочить рекламу и сделать её показ наиболее эффективным. Сайт в дальнейшем будет развиваться, поэтому интересует гибкость шаблона и лёгкость добавления модулей.

Замечание. Требуется (ются) специалисты со знанием шаблонов MODx. Портфолио обязательно!

Бюджет пока не определён, так что назначайте вашу цену, но соответственно в разумных пределах и пределах рынка. Никаких предоплат! Оплата только по факту после проверки работоспособности.

Все предложения направляйте только на [email protected] Тема письма - Дизайн сайта. В письме сведения о себе, описание сделанных проектов с линками, в аттачменте предлагаемый дизайн.