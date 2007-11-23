Кипр навсегда ! Изменения к проекту.

Дизайн главной страницы портала по недвижимости бета-версии. Если приживется и глянется - заказ на дизайн альфа-версии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый,
Изменения к проекту.
Нужно сделать шаблон для сайта на MODx.
Тематика: стредиземноморская, право, бизнес, блог.
Ширина 75%, 3 колонки, Как видите на сайте сейчас довольно много рекламы, реклама внизу от спонсора проекта, остальная реклама от владельца сайта. Необходимо продумать как упорядочить рекламу и сделать её показ наиболее эффективным. Сайт в дальнейшем будет развиваться, поэтому интересует гибкость шаблона и лёгкость добавления модулей.
Замечание. Требуется (ются) специалисты со знанием шаблонов MODx. Портфолио обязательно!
Бюджет пока не определён, так что назначайте вашу цену, но соответственно в разумных пределах и пределах рынка. Никаких предоплат! Оплата только по факту после проверки работоспособности.
Все предложения направляйте только на [email protected] Тема письма - Дизайн сайта. В письме сведения о себе, описание сделанных проектов с линками, в аттачменте предлагаемый дизайн.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково... Дизайн должен быть аккуратным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" на данный ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
Изменение дизайна сайта www.probuzhdenie.com. Название компании - Центр телесной психологии Пробуждение Продуктами компании являются психологические услуги (индивидуальные консультации, семинары, тренинги, детско-родительские программы).Закрыт16 лет назад
- $500
Добрый день уважаемые дизайнеры! Необходим дизайн и верстка для развлекательного сайта (движок DLE 6.3). Так же требуется разработка логотипа сайта и рекламного баннера. Цветовая гамма - белая с голубым либо серым(в общем светлая :)). Структура: две или 3 ...Завершен16 лет назад
- $50
с сайтом world-packing.ru, т.е. должна сохраниться структура, но вид должен быть совсем другой . Дизайн по качеству должен быть лучше. +сделать favico . Название нового сайта moscowpack.ru (MoscowPack писать в шапке) +7 (495) 543-89-02 телефон ...Закрыт16 лет назад
- $50
Дано: 1. сверстанные страницы http://demo.ossadchy.net/topmods/index.html и http://demo.ossadchy.net/topmods/index1.html 2. макеты http://demo.ossadchy.net/topmods/main.psd http://demo.ossadchy.net/topmods/topmods.psd Задача: надо чтоб странички были 1 в 1 похожи на макеты во всех браузерах. ------------------------------------- Нужно не сверстать с "0", а привести имеющееся в порядок.Завершен16 лет назад
Задача лежит в следующем нужно создать уникальный дизайн под инет магазин на движке Vam Shop + логотип ссылка на сайт http://myshop.kiev.ua/ Бюджет не указую так как все индивидуальноДизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайты нужны под сапу. Верстка под wordpress, либо joomla icq: 906 - 902 - 0Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
XXX. Портфолио в соотвтетсвующей теме обязательно. ICQ 6-644-677Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $600
Уважаемые художники! Нам понадобился дизайнер-верстальщик для оформления внешнего вида интернет-сервиса для клиента. Сервис должен быть выполнен в деловом, строгом стиле. Логотип компании есть, цветовая гамма тоже. Кроме того, нужны все стили, шрифты, оформления страниц, полей ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад