Оформлениe для строгого интернет-сервиса

Уважаемые художники!

Нам понадобился дизайнер-верстальщик для оформления внешнего вида интернет-сервиса для клиента. Сервис должен быть выполнен в деловом, строгом стиле. Логотип компании есть, цветовая гамма тоже. Кроме того, нужны все стили, шрифты, оформления страниц, полей формы, кнопки. Строгая спецификация, кроссбраузерность верстки.

Только для москвичей, так как будет необходима встреча в нашем офисе в рабочее время.

Срок – неделя. Работа по трудовому договору. Гарантируем оплату