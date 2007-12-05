Дизайн сайта фирмы Нефтепродуктов и ГСМ

Добрый день.

Решили сделать сайт для нашего главного отдела по поставке и хранении светлых нефтепродуктов и горюче смазочных материалов.

Мы занимаемся поставкой и хранением. У нас есть нефтебаза в г. Харьков, (мощность около 1140 куб.м.), подход собственой ж/д ветки и тд. и т.п....

Сдаем в оренду цистерны.....

Вот нужен дизайн. Страниц немного для сайта визитки (3-5стр.).

Желательно что б был опыт работы в сфере создания сайтов по этой тематики.

В кратце о нас что б Вы смогли представить какой нужен дизайн.

Цветовые гамы понятное связано с бензином - оранжевый цвет соответственно...

Нужен хороший и стильный. Возможно с технологией FLASH(по согласованию).

Но мне б прежде чем с кем-то начать работу хотелось бы представить как вы себе это представляете.

Хотел бы примерно хотя бы увидеть какие-то наброски, эскизы, хотя бы картинки которые будут использоваться и тому подобное.

ГК ООО Гермес-Плюс & Гермес-Партнер

Украина, 63012, г.Харьков

ул. Достоевского, 18

Сайт: www.germesplus.com.ua

E-Mail: [email protected]

ICQ: 256285132