Дизайн сайта фирмы Нефтепродуктов и ГСМ

Требуется разрабтчик умеющий рисовать и верстать с опытом работы с Drupal. Также необходимо умение обращаться с темами данной CMS. Возможно долгосрочное сотрудничество после данного проекта. Внимание, необходимо уметь ВЕРСТАТЬ, поэтому дизайнерам, которые только рисуют, не обращатсья.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Решили сделать сайт для нашего главного отдела по поставке и хранении светлых нефтепродуктов и горюче смазочных материалов.
Мы занимаемся поставкой и хранением. У нас есть нефтебаза в г. Харьков, (мощность около 1140 куб.м.), подход собственой ж/д ветки и тд. и т.п....
Сдаем в оренду цистерны.....
Вот нужен дизайн. Страниц немного для сайта визитки (3-5стр.).
Желательно что б был опыт работы в сфере создания сайтов по этой тематики.
В кратце о нас что б Вы смогли представить какой нужен дизайн.
Цветовые гамы понятное связано с бензином - оранжевый цвет соответственно...
Нужен хороший и стильный. Возможно с технологией FLASH(по согласованию).
Но мне б прежде чем с кем-то начать работу хотелось бы представить как вы себе это представляете.
Хотел бы примерно хотя бы увидеть какие-то наброски, эскизы, хотя бы картинки которые будут использоваться и тому подобное.
ГК ООО Гермес-Плюс & Гермес-Партнер
Украина, 63012, г.Харьков
ул. Достоевского, 18
Сайт: www.germesplus.com.ua
E-Mail: [email protected]
ICQ: 256285132
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