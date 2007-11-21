Нарисовать шаблон страницы

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать шаблон страницы для сайта оркестра.

Требуется макет, набросок, идея.

Результат нужно будет показать заказчику, после чего будет оплата.

Жду ваших предложений.

16 лет назад
pypin
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта на Drupal CMS

    $250

    Требуется разрабтчик умеющий рисовать и верстать с опытом работы с Drupal. Также необходимо умение обращаться с темами данной CMS. Возможно долгосрочное сотрудничество после данного проекта. Внимание, необходимо уметь ВЕРСТАТЬ, поэтому дизайнерам, которые только рисуют, не обращатсья.

    Дизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка дизайна портала

    $1000

    Уважаемые господа, в этот раз не публикую НИКАКИХ требований, чтобы никого не пугать. Прошу вас, быть активнее. Мне всего - то навсего нужно, чтобы было красиво, и особенно важно, чтобы были красивые и сглаженые шрифты. Предпочтительно, чтобы у ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки для ресторана

    $300

    Нужно разработать дизайн для сайта-визитки на 2-3 страницы. Более подробная информация, фото, шрифт для лого в прилагаемом архиве. Для начала требуется 1-2 общих наброска. Оплата только в случае их утверждения Заказчиком и продолжения работы. Хорошая работа может быть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для SEO Форума на IPB

    Нужен оригинальный дизайн для форума сео-тематики на движке IPB. Требование к фрилансерам: знание этого движка, наличие работ по разработке тем для IPB. Указывайте ссылки на портфолио дизайна форумов (можно в личку).

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    $500

    Требуется разработать дизайн сайта (главной и шаблона внутренней страниц) для коврового бизнеса. Главная страница в полупортальном виде растягивающийся дизайн, для минимального разрешения экрана 1024*768. Восприятие дизайна - демонстрация бутиковости, дорогой лаконичности. Необходимо оптимизировать дизайн под поиск. ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Салон египетского массажа - диз. сайта

    $100

    Передать егип. стиль - папирус, символы, Клеопатра, царское величие, золото. Во вложении - египетские мотивы разделы: искусство массажа услуги массаж1 массаж 2 ........... массаж 8 прайс персонал: сотрудник 1 сотрудник 2 сотрудник 3 сотрудник ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта + лого

    $800

    Необходимо разработать дизайн сайта и логотип данного проекта. Тема - образовательный портал. Нужен качественный интерфейс без лишних "элементов оформления". Удачный пример http://www.odnoklasniki.ru. Срок - неделя на дизайн, неделя на доработку. Начать работу необходимо до 25.11. Бюджет: $550 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта недвижимости

    Необходимо разработать дизайн сайта для агентства недвижимости. Стильно, модно, строго и со вкусом! Требование к кандидату: интересное портфолио, работа по аналогичным проектам и работа на ресурсе не менее одного месяца. Срок 5 дней. Указывайте свою цену ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад