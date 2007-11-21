Дизайн сайта недвижимости

Всем Привет! Нужен Рип шаблона для ДЛЕ. Ссылку на сайт с которого надо рипнуть шаблон дам по аське 7807575.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта для агентства недвижимости.
Стильно, модно, строго и со вкусом!
Требование к кандидату: интересное портфолио, работа по аналогичным проектам и работа на ресурсе не менее одного месяца. Срок 5 дней. Указывайте свою цену за проект.
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