Разработка дизайна для музыкального портала.

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок424 просмотра
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В приложении к описанию лежит техническое задание. Вся необходимая информация находится в нём.

Для начала дизайнеру предлагается изготовить один темплейт стартовой страницы, удовлетворяющий описанию. Если работа будет подходящей, будет проводиться разработка дальнейших комплектов. Гонорар, указанный ниже, является гонораром за выполнение всего проекта, поэтому просьба всем откликнувшимся дизайнерам указывать сумму разработки одного темплейта. В силу повышенных требований к качеству и детализации комплекта темплейтов, при хорошем отношении качества к цене, заказчик готов повысить общий гонорар.

Предпочтение отдаётся дизайнерам, принимающим условие оплаты через систему weblancer.

16 лет назад
hvedar
Гость 
NaN летГермания
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
elane
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$1000
5 дней
Ca-Via
Априа 
36 летПольша
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$1000
Проект с мой стороны был реализован, самый длительный и детализированый. К сожалению полную сумму я так за него и не получила. Некомпетентная особа. Не советую.
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