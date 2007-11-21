Разработка дизайна для музыкального портала.

В приложении к описанию лежит техническое задание. Вся необходимая информация находится в нём.

Для начала дизайнеру предлагается изготовить один темплейт стартовой страницы, удовлетворяющий описанию. Если работа будет подходящей, будет проводиться разработка дальнейших комплектов. Гонорар, указанный ниже, является гонораром за выполнение всего проекта, поэтому просьба всем откликнувшимся дизайнерам указывать сумму разработки одного темплейта. В силу повышенных требований к качеству и детализации комплекта темплейтов, при хорошем отношении качества к цене, заказчик готов повысить общий гонорар.

Предпочтение отдаётся дизайнерам, принимающим условие оплаты через систему weblancer.