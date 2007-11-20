Простой дизайн

$50
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок139 просмотров
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Требуется дизайн для сайта видео.

Пример http://mp3-hunter.net

Без вестки, только 1 главная страница.

За дополнительной информацией в ICQ

Опыт не обязателен.

16 лет назад
lnmax
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
Tati-ana
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
16 лет назад
$50
singreek
Денис 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$50
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