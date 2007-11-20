Создание шаблонов для DLE

Уважаемые фрилансеры, нужен дизайн портала, + нужна верстка дизайна. очень красивый дизайн Бюджет 1000 долларов. Пишите только в личку + оставляйте ссылки на портфолио. нужен только СУПЕРПРОФИ СВОЕГО ДЕЛА P.S. ICQ 122416019 - стучать только с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер/верстальщик дизайнов для сайтов на DLE движке.
От 10у.е. за дизайн с версткой. Работы очень много. Опт, поэтому дешего.
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ICQ=424-270-305
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