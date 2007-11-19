Трубуется перенос дизайна с макета на систему PHP Fusion
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Требуется выполнить редизайн сайта
Тематика: Строительство
Работы :
Разработка дизайна
Обязательное требование: Наличие портфолио.
ТЗ не будет, так, как нет воображения (было бы, сам нарисовал)
Основное требование по дизайну: Легкость, белый фон.
Предоплата 20 процентов по Б.С.
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