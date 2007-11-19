Доработать дизайн + верстка под Joomla

Требуется нарисовать дизайн сайта-визитки про спецтехнику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть:
1. Шапка для сайта (psd) ,в которой воплощена общая концепция дизайна - фирменные цвета, месседж итп.
2. Разработанная структура сайта
Надо:
1. Доработать дизайн - добавить элементы, фон
2. Сверстать в шаблон для Joomla
3. Надеть на Joomla (корректное отображение в трех основных браузерах начиная от 800х600)
4. По результатам сотрудничества возможна дополнительная работа по установке дополнительного модуля и наполнению сайта (за отдельную плату)
Пожелания к исполнителю:
1. Знание Joomla, умение установить модули для Joomla итп.
2. Художественный вкус)
Дополнительно:
1. Бюджет на п. 1-3: 5000 руб.
2. Оплата по факту. Предоставляем любые гарантии (юр.лицо)
3. Вопросы можно задавать в ЛС
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать дизайн. Подробности при перепискеЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно сделать готовый шаблон для движка WordPress. Развлекательный сайт. Пример того, что нужно: http://ekabu.ru можно просто адаптировать его под wordpress :)Завершен16 лет назад
Нужны готовые дизайны-шаблоны для ShopScript. Куплю 5-10 разных шкурок. В личку не пишите Пишите icq 4848000 skype mbarussia e-mail 200drive (at) gmail.comДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $300
Требуется дизайн для сайта занимающегося установкой антен и кабельного телевидения. Фирменные цвета: Черный и оранжевый. Логотип: http://www.web-spiders.net/clients/domtv/logo_DomTV_06.jpg Пожалуйста, не пишите если вы знакомы с фотошопом первый год, рисование это для вас как хобби, вы любитель вставлять чужие ...Завершен16 лет назад
Есть файл рекоммендаций и готовый сайт. Нужно внести все рекоммендации, сделать дизайн форм и т.д. Желательно уделить внимание типографике и юзабилити. (В рекоммендациях кое-что есть). Вознаграждение: 30 у.е. + положительный отзыв. Спасибо.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $51
Ножно сделать дизайн сайта Подробности при переписке, срочно... [email protected]Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется написать сложную cms городского портала, без использования какого-либоя ядра. Написать систему управления городским порталом (без использования cms). Что должно быть на сайте: Все цены на услуги должны задаваться в админ панели. Добавление любой информации на сайт идет с ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача проста - создание странички. ICQ 488347227 Оплата 1-2 $ за одну странчику.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
нужен дизайн для hyip проекта. Не шаблон. С инструкцией по установке его на скрипт HyipManagerPro.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад