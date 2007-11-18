Несложный дизайн

Необходимо доработать дизайн. Подробности при переписке
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Требуется нарисовать дизайн сайта-визитки про спецтехнику.
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