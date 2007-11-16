Необходим дизайн-верстка несложного проекта. В качестве оплаты - гарантировано размещение имени дизайнера на сайте (работа для портфолио)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача проста - создание странички.
ICQ 488347227
Оплата 1-2 $ за одну странчику.
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