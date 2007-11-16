Разработка макета сайта недвижимости

Основная задача проекта - визуализация, по сути, готового макета, описанного в ТЗ, необходимо подчеркнуть различные модули, менюшки, баннеры. Во главу угла должен ставиться не дизайн, а эргономика сайта, дизайн ради дизайна не нужен.

Важно! Предпочтение будет оказано специалисту, который предоставит список, как минимум из трёх ссылок, на выполненые проекты (НЕ ПУТАТЬ с портфолио), которые схожи с данным предложением (дизайн подчёркивает функциональность, большой объём контента, баннеров, менюшек)!

Более подробно - см. ТЗ. В ТЗ есть разделы посвящённые программированию и вёрстке, но в рамках данного проекта рассматривается только дизайн.

Бюджет 7500 р.