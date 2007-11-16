Аннимация дизайна

Добрый день.

Есть макет http://www.pk-studio.ru/private/raazvl/gorod_7nov.jpg нужно его анимировать:

1. Фейерверк запускаем в воздух

2. Около бани - делаем мужика с веником, чтобы он бил себя.

3.лучи на банер должны колыхаться

4. самолет немножко пролетает и его нужжно чуток уменьшить

5. фонтан - анимировать

6. Автоаукцион - мужчина бьет молотком

7. Экскаватор - шевелит ковшом

8. Рекламыне банеры должны мигать и вспыхивать. Но в меру - чтобы не слишком назойливо было.

Ваша стоимость и сроки? Естественно, ссылки на портфолио обязательны.