Аннимация дизайна

Требуется разработать дизайн внутренней страницы сайта а также сверстать этот дизайн. Дабы всё было понятно с самого начала, вот сам сайт : www.webo2.eu а вот пример внутренней страницы которую нужно « создать » : http://www.webo2.eu/show_proposal_details.php?proposal_id=11 Эта страница должна будет ...
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Добрый день.
Есть макет http://www.pk-studio.ru/private/raazvl/gorod_7nov.jpg нужно его анимировать:
1. Фейерверк запускаем в воздух
2. Около бани - делаем мужика с веником, чтобы он бил себя.
3.лучи на банер должны колыхаться
4. самолет немножко пролетает и его нужжно чуток уменьшить
5. фонтан - анимировать
6. Автоаукцион - мужчина бьет молотком
7. Экскаватор - шевелит ковшом
8. Рекламыне банеры должны мигать и вспыхивать. Но в меру - чтобы не слишком назойливо было.
Ваша стоимость и сроки? Естественно, ссылки на портфолио обязательны.
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