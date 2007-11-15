Простенький дизайн скрипта по учету комьютеров

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок224 просмотра
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нужен простенький дизайн

от вас нужны только 4 html файла

информация должна быть 1 в 1 как на картинках, только кнопочки по русски написаны должны быть

отличаться должен только дизайн

пишите цену и сроки

16 лет назад
alfahost
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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