Дизайн для развлекательного сайта на DLE 6.3

Приветствую Вас Уважаемые фрилансеры!

Суть задания такова, для тех кто не работал с вёрсткой макетов под движки DLE, лучше не беспокоить.

Нам нужно нарисовать макет развлекательного сайта, в дальнейшем нарезать и заверстать под над движок DLE 6.3

По цветовым решениям и оформлению очень нравится реализация дизайна onru.ru Но подробности задания на наш дизайн будут при личной переписке. Ждём Ваших цен и сроков исполнения, ну и также желательно условий сотрудничества!

Спасибо всем ответившим!

P.S."Предложения с большими цифрами буду сразу удалять, т.к. наш бюджет не большой".

Домен на котором будет размещён сайт: http://FunProject.ru