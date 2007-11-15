Дизайн для развлекательного сайта на DLE 6.3

Вот пример. Флэш не нужна, нужен html. http://www.templatemonster.com/website-templates/17065.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Вас Уважаемые фрилансеры!
Суть задания такова, для тех кто не работал с вёрсткой макетов под движки DLE, лучше не беспокоить.
Нам нужно нарисовать макет развлекательного сайта, в дальнейшем нарезать и заверстать под над движок DLE 6.3
По цветовым решениям и оформлению очень нравится реализация дизайна onru.ru Но подробности задания на наш дизайн будут при личной переписке. Ждём Ваших цен и сроков исполнения, ну и также желательно условий сотрудничества!
Спасибо всем ответившим!
P.S."Предложения с большими цифрами буду сразу удалять, т.к. наш бюджет не большой".
Домен на котором будет размещён сайт: http://FunProject.ru
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