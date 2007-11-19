Доработать "шапку", придумать баннер (3-4 jpg)

С профессионалом приятно работать - все пожелания (прихоти) заказчика были удовлетворены :) Работа была выполнена быстро, все поправки к макетам тоже вносились оперативно. Лена постоянно находится на связи (ICQ, почта) Если будете работать с этим человеком, то профессиональные консультации, умные советы и поддержка Вам обеспечены). Думаю, что этот проект станет началом нашего долгого и продуктивного сотрудничества с Леной.