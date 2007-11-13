Дизайн сайта отдам на аутосорс

Есть скрипт интим услуг. Нужно создать хороший дизайн и вписать в етот скрипт (Nevius 2)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
отдам на аутосорс дизайн для проекта по тематике сейфы.
качество картинки требуется выше среднего уровня.
в пм не пишите - заявки оствлять только тут
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