Разработка дизайна игрового сайта

Всем добрый день! Сегодня на меня нашла бессоница.Размышлял целую ночь :) . Ну и вот, в голову пришла идея по переделки дизайна одного из моих сайтов(тематика: кирпич). Значит нужно нарисовать шапку и ее же сверстать по шаблону. ...