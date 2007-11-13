Разработка дизайна игрового сайта

Всем добрый день! Сегодня на меня нашла бессоница.Размышлял целую ночь :) . Ну и вот, в голову пришла идея по переделки дизайна одного из моих сайтов(тематика: кирпич). Значит нужно нарисовать шапку и ее же сверстать по шаблону. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать оригинальный дизайн игрового сайта.
Выполненный в одном стиле.
очень красивый. Без Flesh.
Дизайн должен быть максимально оптимизирован под скорость загрузки.
За основу можно посмотреть igrun.com но не сдирать а придумать свой оригинальный.
и дизайн нескольких игр как у них.
1) Больше меньше
2) 777
3) Сапер
4) Сапер про
5) Быки и коровы (у них сейф)
6) над7под
7) очко21
Все выполнить в одном стиле.
Смотреться должно строго и со вкусом с и весело.
Писать в приват.
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