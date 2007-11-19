Всем добрый день!

Сегодня на меня нашла бессоница.Размышлял целую ночь :) . Ну и вот, в голову пришла идея по переделки дизайна одного из моих сайтов(тематика: кирпич).

Значит нужно нарисовать шапку и ее же сверстать по шаблону. Нарисовать пару небольших картинок.

Значит шапка:

Бетонная плитка перекрытия - это будет нижняя кромка шапки, далее выше идет стена из кирпичной кладки,которая стоит на той самой плите, в правом углу доделывает эту стеночку мультяшный добрый дядечка, он же мастер, он же каменьщик, причем докладывает последних два ряда кирпичной кладки. Дядечка этот почему то ассациируется у меня с главным героем, давно уже забытой, компьтерной игрой "Марио"(усатый, маленький и добрый). Далее от той самой плиты перекрытия по фронтам до самого футера лесенки,. Лесенки упираются в два поддона с кирпичем, которые размещены в самом низу футера по левой и правой стороне. Значит вот эти лесенки и поддоны с кирпичем верстать не нужно, все уже там есть, только обычные монотонные картинки. (все в мультяшном стиле)

Прошу вас уважаемые дизайнеры, художники и прочие деятели вэб исскуства, указывайте ваши цены, для меня это на данный момент очень даже важно.