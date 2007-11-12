Разработка проектов

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок247 просмотров
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Требуются талантливые молодые дизайнеры (веб дизайн, фирменный стиль и т.д.) для работы над совместными проектами разной сложности.

Требования:

1. Мужик

2. Студент

3. Талантливый

4. До 21 года

5. Уверенный в своих силах

6. Только из Москвы

Дополнительная информация по icq 455164024

16 лет назад
Centralita
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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