Шаблон для джумлы под игровую базу данных

$250
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок154 просмотра
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Нужно сделать шаблон для джумлы для базы данных по онлайн игре. Ничего сложного.

Достаточно срочно.

Подробности тут - 747522

16 лет назад
evrazm
Михаил 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
miron38
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$250
7 дней
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