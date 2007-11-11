Качественный дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок406 просмотров
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Необходимо создать качественный дизайн сайта по продаже софта. За основу можно взять сайт http://www.ixbt.com/ , только без правого блока но не копировать полностью диз. Основная часть сайта (под софт) должна быть больше половины.

Диз должен быть максимально оптимизирован под скорость загрузки. Основная часть сайта будет как на: catalog.allsoft.ru , т.е. этот каталог нужно встроить в дизайн.

Смотреться должно строго и со вкусом. Стили записаны в css.

Дизайн сайта
16 лет назад
maxi0
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад