www.domo-stroy.ru сайт на днях будет ставиться на новый движок и админку...надо быстро чтоб натянуть...только свежие идеи и чтоб красиво...предложения с ценами плз...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать качественный дизайн сайта по продаже софта. За основу можно взять сайт http://www.ixbt.com/ , только без правого блока но не копировать полностью диз. Основная часть сайта (под софт) должна быть больше половины.
Диз должен быть максимально оптимизирован под скорость загрузки. Основная часть сайта будет как на: catalog.allsoft.ru , т.е. этот каталог нужно встроить в дизайн.
Смотреться должно строго и со вкусом. Стили записаны в css.
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