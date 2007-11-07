Дизайн сайта и форума IPB + верстка (IPB и DLE)

$550
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок212 просмотров
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Требуется создать дизайн для форума и сайта. После этого, необходимо будет все сверстать. Уровень выполнения работ должен быть высоким, предложения фрилансеров без портфолио рассматриваться НЕ будут! Возможна оплата наличными при встрече (Уфа)…

Дизайн сайта
16 лет назад
CreaMax
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43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
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