Дизайн сайта и форума IPB + верстка (IPB и DLE)

Есть сайт www.eq2i.ru, сделанный на переделанной кмс дле. Есть псд с новым дизайном для сайта. Соответственно нужно натянуть новый дизайн на сайт. из минусов - нужно будет верстать 32(!) макета из плюсов - они практически однотипные, различаются между собой ...