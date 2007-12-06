Сверстать дизайн для сайта

Есть сайт www.eq2i.ru, сделанный на переделанной кмс дле.

Есть псд с новым дизайном для сайта.

Соответственно нужно натянуть новый дизайн на сайт.

из минусов - нужно будет верстать 32(!) макета

из плюсов - они практически однотипные, различаются между собой в одной-двух деталях

в асю, личку и почту просьба не писать.