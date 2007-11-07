Редизайн интернет-магазина

$350
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка278 просмотров
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Ре-дизайн интернет-магазина...

Здравствуйте. Требуется выполнить ре-дизайн, ре-стайл сущевствующего интернет-магазина на основе технического задания составленного заказчиком.

Предполагаемый комплекс знаний:

-дизайн

-юзабилити в сфере интернет-продаж

-веб-мастеринг

-php, java (кодинг)

Работаем через сервис безопасных сделок.

Интернет магазин создан на основе скрипта phpshop!

Читайте, пожалуйста, ТЗ (в приложении к объявлению) до того как обращаться с предложениями и смотрите на цену. Спасибо.

16 лет назад
fuzz
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов
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