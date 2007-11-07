Редизайн интернет-магазина

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Ре-дизайн интернет-магазина...
Здравствуйте. Требуется выполнить ре-дизайн, ре-стайл сущевствующего интернет-магазина на основе технического задания составленного заказчиком.
Предполагаемый комплекс знаний:
-дизайн
-юзабилити в сфере интернет-продаж
-веб-мастеринг
-php, java (кодинг)
Работаем через сервис безопасных сделок.
Интернет магазин создан на основе скрипта phpshop!
Читайте, пожалуйста, ТЗ (в приложении к объявлению) до того как обращаться с предложениями и смотрите на цену. Спасибо.
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