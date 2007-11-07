Создание информационного портала

$600
Дизайн сайтовЗакрыт52 заявки325 просмотров
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Необходимо выполнить редизайн сайта www.quadrasoft.com.ua

Желателен опыт выполнения подобных работ для софтверных компаний.

Нужен стильный, красивый и функциональный сайт.

Предоплата.

16 лет назад
sergei_murga
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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