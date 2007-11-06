Простой дизайн сайтов

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание дизайна для сайтов-презентаций на тему объектов недвижимости. Шаблонов будет около 10. Оплата до $50 за каждый.
Сроки изготовления: на каждый макет - не более 2 дней.
Примеры: http://www.jardinbotanique.ru/ . http://www.maisondeshussards.com/ . http://www.starayadacha.ru/
Заинтересован в долговременном периодическом сотрудничестве
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