Простой дизайн сайтов

Требуется создание дизайна для сайтов-презентаций на тему объектов недвижимости. Шаблонов будет около 10. Оплата до $50 за каждый.

Сроки изготовления: на каждый макет - не более 2 дней.

Примеры: http://www.jardinbotanique.ru/ . http://www.maisondeshussards.com/ . http://www.starayadacha.ru/

Заинтересован в долговременном периодическом сотрудничестве