Сделать новогодний стиль

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сделать новогоднюю страницу
верх (что то связанное с новым годом) (место под лого)
середина (дизайно формы) досточно примерем 1 слова, скажем вопрос и поле ввода, все хотелосьбы в какуюто рамку
и красивую кнопку
и низ место для счетчиков
выбор будет произведен по предоставленному верху
Что нужно:
Добрая страница когда на нее заходишь чувствуешь праздник
ЦЕна УказаннА строго 20$
Если у вас есть подобные работы буду благодарен за ссылку.
Пример стиля
http://www.templatemonster.com/creloaded-templates/13270.html
http://www.templatemonster.com/website-templates/6751.html (но не такой темный)
Можно использовать то животное чей год следующий
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