Сделать новогодний стиль

нужно сделать новогоднюю страницу

верх (что то связанное с новым годом) (место под лого)

середина (дизайно формы) досточно примерем 1 слова, скажем вопрос и поле ввода, все хотелосьбы в какуюто рамку

и красивую кнопку

и низ место для счетчиков

выбор будет произведен по предоставленному верху

Что нужно:

Добрая страница когда на нее заходишь чувствуешь праздник

ЦЕна УказаннА строго 20$

Если у вас есть подобные работы буду благодарен за ссылку.

Пример стиля

http://www.templatemonster.com/creloaded-templates/13270.html

http://www.templatemonster.com/website-templates/6751.html (но не такой темный)

Можно использовать то животное чей год следующий