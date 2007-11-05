Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
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Требуется дизайн-adult сайта:
Главная и внутренние страницы, дизайн системы администрирования согласно техническому заданию
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