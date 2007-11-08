Создать дизайн для проекта помощи больным детям

Здравствуйте!

Пожалуйста, помогите создать дизайн сайта www.prir.ru

Это благотворительный проект помощи больным детям России.

Проект некоммерческий и я не могу Вам заплатить много, но Ваша помощь очень поможет для реализации моего проекта.

Если Вы сможете сделать дизайн проекта за какие-то символические деньги - я готов предоставить Вам любое самое лучшее место на сайте для рекламы.

Спасибо всем, кто готов откликнуться!