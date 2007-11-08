Создать дизайн для проекта помощи больным детям

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок266 просмотров
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Здравствуйте!

Пожалуйста, помогите создать дизайн сайта www.prir.ru

Это благотворительный проект помощи больным детям России.

Проект некоммерческий и я не могу Вам заплатить много, но Ваша помощь очень поможет для реализации моего проекта.

Если Вы сможете сделать дизайн проекта за какие-то символические деньги - я готов предоставить Вам любое самое лучшее место на сайте для рекламы.

Спасибо всем, кто готов откликнуться!

16 лет назад
vit7100
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
Уважаемые пользователи! Есть на свете много добрых, нормальных людей. Дмитрий - один из них. Дизайн, который он создал, заметьте, бесплатно (для сайта помощи больным детям), был принят с первого раза. Потому что хороший и как нельзя лучше подходящий по тематике. Думаю, что в отзывчивости и порядочности этого человека теперь никто не усомнится. А профессионализм можно оценить, зайдя на наш сайт, графику для которого создал Дмитрий - www.prir.ru (сверстано будет к концу ноября). СПАСИБО!
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