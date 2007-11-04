Строим сайт человеку, разработавшего методику лечения тяжёлых заболеваний. надпись "Сильные духом" Международный благотворительный фонд помощи детям, побеждающим рак и рассеянный склероз портал стиль - как obraz.jpg -- фото Ривиль , с детьми фоном, размыто Слева на шапке - название и ...
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Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта приколов http://www.xa-xa.org
Верстать надо под движок DLE. Нужно только 1 макет, то есть везде всё будет одинаково...
Дизайн должен быть привлекательным и смешным. Полностью весь будет переделываться... Никаких "фирменных стилей" на данный момент нет :).
Нужно будет выделить рекламные места... чтобы не было такого дурдома как сча... ну это по ходу дела...
Вот в принципе... всё.
Прошу указывать цены и сроки. Также прошу мимо проходить студии и ожиревших дизайнеров...
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