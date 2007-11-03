Редизайн сайта

Необходимо поправить дизайн на магазинах. Просто поставить другую шапку (она уже нарисована) и подправить внешнее оформлеление сайта. Убрать лишние модули и поставить модуль статей. (тоже все уже есть) Поставить анимационные ролики (тоже уже готовы) Ищу человека, который уже работал ...