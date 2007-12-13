Нужно подправить магазин на Shop Script

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки158 просмотров
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Необходимо поправить дизайн на магазинах.

Просто поставить другую шапку (она уже нарисована) и подправить внешнее оформлеление сайта.

Убрать лишние модули и поставить модуль статей. (тоже все уже есть)

Поставить анимационные ролики (тоже уже готовы)

Ищу человека, который уже работал с этим движком магазина, и может это все сделать быстро.

Оплата 20 уе за сайт. Сайтов 4 штуки. Поправки в них примерно одинаковые.

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16 лет назад
Lexa-xa
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Сделал сразу 5 сайтов. Все качественно и быстро. Сразу видно что человек разбирается в своем деле. Я остался очень доволен выполненной работой :)))))))) Всем рекомендую обращаться, если цените ваше время и деньги :)))
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