Нужно подправить магазин на Shop Script

Необходимо поправить дизайн на магазинах.

Просто поставить другую шапку (она уже нарисована) и подправить внешнее оформлеление сайта.

Убрать лишние модули и поставить модуль статей. (тоже все уже есть)

Поставить анимационные ролики (тоже уже готовы)

Ищу человека, который уже работал с этим движком магазина, и может это все сделать быстро.

Оплата 20 уе за сайт. Сайтов 4 штуки. Поправки в них примерно одинаковые.

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