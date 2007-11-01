Дизайн мега-портала

Срочно! Необходимо сделать дизайн одностраничного сайта по аренде конференц залов. Простенький дизайн на Ваш вкус. Логотип, фотки пришлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн портала.
Подробное ТЗ по запросу.
Подобие: http://www.rb.ru/, отчасти http://www.mail.ru
Возможно увеличение бюджета.
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