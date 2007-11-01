Дизайн для форума Invision Power Board 2.3.1

Требуется скин для автоклуба.

Форум - Invision Power Board v2.3.1.

Форум посвящен одной из марок автомобилей Opel, что. естественно, должно отразиться на обжен дизайне форума.

Что хотел бы от Вас узнать:

1. Стоимость с разбивкой по пунктам:

1.1. Просто тема для форума с использованием "корпоративных цветов" Opel

1.2. Помимо 1.1. еще и стоимость с разработкой иконок на форуме и прочих мелочей...

1.3. Помимо 1.1 и 1.2 еще и разработка шапки форума

2. Сроки (с разбивкой на основе пункта 1)

3. Где можно посмотреть примеры Ваших работ... :)

Жду ответа.

спасибо.