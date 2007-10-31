Дизайн сайта рекламного агентства

Требуется качественный и экслюзивный дизайн сайта. Минимум 5 разных вариантов, работа до упора и утверждения черновика. Оплата исключительно после работы. Никаких авансов, невозвращаемых залогов и такого прочего. Пришлите на email [email protected] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн для сайта рекламного агентства.
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Рекламное агентство называется "Сказка", но дизайн должен быть выполнен не в типичном "сказочном" стиле, безо всяких колобков, избушек на курьих ножках, спящих красавиц и прочих сказочных персонажей.
Нужно красивый, яркий, позитивный дизайн.
Рассматриваться будут только предложения с хорошими портфолио.
Если у вас есть возможность не только нарисовать дизайн, но и сверстать его - указывайте стоимость выполнения дизайна, и отдельно - стоимость вёрстки.
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