Дизайн сайта рекламного агентства

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок392 просмотра
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Требуется сделать дизайн для сайта рекламного агентства.

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Рекламное агентство называется "Сказка", но дизайн должен быть выполнен не в типичном "сказочном" стиле, безо всяких колобков, избушек на курьих ножках, спящих красавиц и прочих сказочных персонажей.

Нужно красивый, яркий, позитивный дизайн.

Рассматриваться будут только предложения с хорошими портфолио.

Если у вас есть возможность не только нарисовать дизайн, но и сверстать его - указывайте стоимость выполнения дизайна, и отдельно - стоимость вёрстки.

Дизайн сайта
16 лет назад
lenycik
Гость 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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