Дизайн для MOBI.in.UA

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок255 просмотров
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Нужен лёгкий дизайн для сайта www.mobi.in.ua

Работает на DLE 6,2.

Желательно учесть тематику...

Возможность обновления (желательно)...

16 лет назад
MasterUA
Игорь 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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