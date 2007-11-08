Сменить шапку сайта

Дано: http://orator.biz/

Задача:

1. Вместо старой шапки сайта ( http://orator.biz/img/man1.gif ) нарисовать новую.

Видение клиента - того, как можно выглядеть новая шапка - в приложенном архиве (new-logo-sample.jpg).

(Это, впрочем, просто предложение -- точная реализация остается на усмотрение дизайнера.)

2. Сместить 4 иконки (под шапкой) куда-то еще.

3. Сместить телефон куда-то еще.

4. Поменять в верхнем правом углу фразу "Авторские тренинги Сергея Шипунова" на фразу "Под руководством Сергея Шипунова".

5. Вверстать новую шапку в существующую верстку (по ходу дела поправив сползание правой колонки сайта влево на высоких разрешениях).

6. Сделать все это в течение дня (задача небольшая, поэтому, на мой взгляд, это вполне реально).

Итогом работы, таким образом, является обновленная верстка (соответствующая всем 6 вышеозвученным пунктам).

=============

Коллеги, и два ключевых требования:

1. В заявках указывайте сумму за работу. (Размытые предложения без сумм -- рассматривать вряд ли буду.)

2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).