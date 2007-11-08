Сменить шапку сайта

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок247 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дано: http://orator.biz/

Задача:

1. Вместо старой шапки сайта ( http://orator.biz/img/man1.gif ) нарисовать новую.

Видение клиента - того, как можно выглядеть новая шапка - в приложенном архиве (new-logo-sample.jpg).

(Это, впрочем, просто предложение -- точная реализация остается на усмотрение дизайнера.)

2. Сместить 4 иконки (под шапкой) куда-то еще.

3. Сместить телефон куда-то еще.

4. Поменять в верхнем правом углу фразу "Авторские тренинги Сергея Шипунова" на фразу "Под руководством Сергея Шипунова".

5. Вверстать новую шапку в существующую верстку (по ходу дела поправив сползание правой колонки сайта влево на высоких разрешениях).

6. Сделать все это в течение дня (задача небольшая, поэтому, на мой взгляд, это вполне реально).

Итогом работы, таким образом, является обновленная верстка (соответствующая всем 6 вышеозвученным пунктам).

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Коллеги, и два ключевых требования:

1. В заявках указывайте сумму за работу. (Размытые предложения без сумм -- рассматривать вряд ли буду.)

2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).

16 лет назад
Silvery_Cat
Андрей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AntKi
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Оперативно и вовремя - что говорит об обязательности человека - выполнил задачу (сверстал новую шапку сайту). Рекомендую.
Заказчик вежливый, обязательный и вообще положительный человек :)
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