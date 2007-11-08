Сменить шапку сайта

Есть действующий интернет магазин н базе OSC VAM www.zapzap.ru Нужно сделать стильный дизайн чтобы было красиво, стильно итд. + необходимо сделать несrолько информационных разделов со статьями и информацией. Для понимания того, как вы видите подобный сайт, было ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано: http://orator.biz/
Задача:
1. Вместо старой шапки сайта ( http://orator.biz/img/man1.gif ) нарисовать новую.
Видение клиента - того, как можно выглядеть новая шапка - в приложенном архиве (new-logo-sample.jpg).
(Это, впрочем, просто предложение -- точная реализация остается на усмотрение дизайнера.)
2. Сместить 4 иконки (под шапкой) куда-то еще.
3. Сместить телефон куда-то еще.
4. Поменять в верхнем правом углу фразу "Авторские тренинги Сергея Шипунова" на фразу "Под руководством Сергея Шипунова".
5. Вверстать новую шапку в существующую верстку (по ходу дела поправив сползание правой колонки сайта влево на высоких разрешениях).
6. Сделать все это в течение дня (задача небольшая, поэтому, на мой взгляд, это вполне реально).
Итогом работы, таким образом, является обновленная верстка (соответствующая всем 6 вышеозвученным пунктам).
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Коллеги, и два ключевых требования:
1. В заявках указывайте сумму за работу. (Размытые предложения без сумм -- рассматривать вряд ли буду.)
2. Не пишите в личные сообщения, пишите в заявку тендера (чтобы потом мы могли оставить друг другу отзыв).
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