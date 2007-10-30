Редизайн сайта

Есть рабочая версия дизайна сайта и недописанный движок.

Обьём работы-

1. Усовершенствовать существующий дизайн ( фото главной страницы прилагаю)

2. Дописать движок (там не много)

3. Оптимизировать и продвинуть по ключевым словам.

Присылайте на емайл ( [email protected] ) , как вы видите преобразовать дизайн ( черновые наброски, советы по графике и шрифтам , ну в общем всё, что убедит нас выбрать вас) и номер ICQ.