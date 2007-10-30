Сдесь можно увидеть сайт HDKINO.RU

Нужен крутой дизайн ПОД сайт!

Тема Фильмы HDTV Фильмы

1) Нужно чтоб был оптимизирован под все известные браузеры.

2) Чтоб хтмл код был написан по всем правелам.

3)Нужно разработать- расположение всех блоков так чтоб это было удобно для пользователя

4)Нужен собственный знак как точнее он называеться я не знаю но что вместо значка ИЕ был мой под мой сайт.

5) Еще раз повторяю дизайн и расположение должно бытть уникальным Смотрибельным чтоб приятен был глазам.

Стоит скрипт ДЛЕ