Дизайн сайта (тема: банк, инвестиции, финансы)

Дизайн сайтовЗакрыт34 заявки250 просмотров
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Требуется дизайнер с портфолио (обязательно предоставить ссылки) для создания дизайна для сайта:

1. Разработка концепции в соответствии с требованиями заказчика;

2. Разработка нескольких макетов шаблонов главной страницы сайта;

3. Разработка на основе выбранного макета шаблонов для второстепенных страниц (не менее 10);

4. Создание серии баннеров/картинок;

5. Верстка (по договоренности).

В портфолио обязательно должны присутствовать серьезные корпоративные сайты банковского сектора или инвестиционной тематики.

Предпочтение будет отдаваться тем, кто имеет широкое портфолио (с опубликованными работами), опыт работы, хороший вкус.

Дизайн сайта
16 лет назад
Dennis_ua
Гость 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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