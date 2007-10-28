Требутся дизайн + верстка (отдельно не интересует)

Нужен дизайн. Нетяжелый, неунылый, современный, вебдванольный, символизирующий прочность и надежность. А если сможете его также порезать и подогнать как шаблон в Joomla - это будет приятно вдвойне. К сожалению, предложения от фрилансеров без портфолио не рассматриваются. Пишите, пожалуйста, цену и сроки. Указывайте ...