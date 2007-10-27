Нарисовать дизайн и натянуть на движок сайта

Необходимо разработать логотип, "шапку" и дизайн для сайта по продаже медиа-контента (фильмы и прочее). За пример взять www.stickmonsters.com, только преобладающий цвет - серо-голубой. От Вас на выходе - psd-файл. Название проекта - "GigaFilms" - в лого ...
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Нужен нарисовать дизайн по теме очистка воды, нефти.
Примерно такого типа http://www.complecteco.ru
Ну и соответственно натянуть на любую подходящую бесплатную CMS.
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