Фулл флеш сайт

Нужно нарисовать дизайн для ателье по пошиву и ремонту одежды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имееться флешка гдет на 50% сделаная, нужно доделать 4 раздела в ней, все 4 раздела однотипные.
Тз есть.
нужно:
1) Все данные подружаютьсяиз БД, или xml или любой другой способ
2) Доделать разделы
3)Прикрутить админку чтобы можно было редактировать любую информацию
Фактически работа 1-2 дня максимум
Тематика ночной клуб-ресторан.
Сроки 1-2дня
Оплата никакой преды, делаете работу показываете на своем хостинге – получаете всю оплату – отправляете исходники.
С флешем на фри лансе чтото совсем беда на каждый проект меняем по 7 работников и делаем по пол года т.к. видимо скрыться проще чем признать неспособность выполнения работы.
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