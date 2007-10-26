Фулл флеш сайт

Имееться флешка гдет на 50% сделаная, нужно доделать 4 раздела в ней, все 4 раздела однотипные.

Тз есть.

нужно:

1) Все данные подружаютьсяиз БД, или xml или любой другой способ

2) Доделать разделы

3)Прикрутить админку чтобы можно было редактировать любую информацию

Фактически работа 1-2 дня максимум

Тематика ночной клуб-ресторан.

Сроки 1-2дня

Оплата никакой преды, делаете работу показываете на своем хостинге – получаете всю оплату – отправляете исходники.

С флешем на фри лансе чтото совсем беда на каждый проект меняем по 7 работников и делаем по пол года т.к. видимо скрыться проще чем признать неспособность выполнения работы.