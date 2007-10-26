Шапка сайта

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок292 просмотра
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#1$

Необходимо сменить шапку сайта.

16 лет назад
aironik
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
Победитель конкурса
ofeliya
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно было слышать четкое, логичное обоснование мнения заказчика по поводу эскизов.
Заявки фрилансеров
ofeliya
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
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