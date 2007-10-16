ofeliya

Ольга Кончиц ofeliya

 
44 годаРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Вся информация в портфолио: www.konchits.pop3.ru

Портфолио
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Отзывы заказчиков
aironik
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$76
10 баллов
16 лет назад
Редизайн торговой площадки
Отличная работа, все сделано быстро и профессионально ! Будем и дальше обращаться к исполнителю с вопросами редизайна !
Очень приятно работать с заказчиком. Оперативность и гибкость в решении вопросов, четкие постановки задач - все это значительно упрощает и ускоряет работу.
Ответный отзыв
aironik
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$16
10 баллов
16 лет назад
Баннеры для сайта
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aironik
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$16
10 баллов
16 лет назад
Шапка сайта
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burdinng
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$16
10 баллов
16 лет назад
Вставка в баннер
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AlexAxe
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Сделать 2 баннера
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5 отзывов
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