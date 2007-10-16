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Отзывы заказчиков
$76
10 баллов
16 лет назад
Отличная работа, все сделано быстро и профессионально ! Будем и дальше обращаться к исполнителю с вопросами редизайна !
Ответный отзыв
Очень приятно работать с заказчиком. Оперативность и гибкость в решении вопросов, четкие постановки задач - все это значительно упрощает и ускоряет работу.
$16
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$16
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$16
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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5 отзывов
от $3
от 1 дня
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